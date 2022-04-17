Комментатор Журавель пожаловался на курение в туалете на стадионе «Спартака»

Известный комментатор Тимур Журавель в своём телеграм-канале пожаловался на курение в туалете на стадионе московского «Спартака».

Журавель написал, что у двери в туалет висит огромный плакат о запрете курения на стадионе. Комментатор отметил, что это не останавливает болельщиков, которые в открытую курят в туалете, где просто стеной стоит дым. Тимур добавил, что если «Спартак» сохранит прописку в РПЛ, то должен заняться решением этого вопроса.

Напомним, что «Спартак» сыграл вничью с казанским «Рубином» со счётом 1:1. «Красно-белые» идут на девятом месте в таблице РПЛ.