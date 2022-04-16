Умяров восстановился от травмы и сыграет против «Рубина», Промес и Селихов вне заявки

«Спартак» объявил стартовый состав на матч 25-го тура чемпионата России против «Рубина». Встреча состоится сегодня, 16 апреля на «Открытие Арене». Встречу рассудит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Чернов, Мозес, Умяров, Хлусевич, Игнатов, Соболев, Николсон.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Игнатьев, Зуев, Ломовицкий, Бакаев С., Мусаев, Самошников, Лисакович.

Стоит отметить, что в стартовый состав московского клуба вернулся Наиль Умяров. Полузащитник Квински Промес и вратарь Сергей Селихов продолжают восстанавливаться от повреждений полученных ранее.

Напомним, в первом круге между командами была зафиксирована минимальная победа «Рубина» со счетом 1:0. В том матче победу казанцам принес Илья Самошников.

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