Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Умяров восстановился от травмы и сыграет против «Рубина», Промес и Селихов вне заявки

16 Апреля 2022 • 17:59 Комментировать
Спартак Москва
1:1
Рубин
1.40 5.00 9.00
2-й тайм

«Спартак» объявил стартовый состав на матч 25-го тура чемпионата России против «Рубина». Встреча состоится сегодня, 16 апреля на «Открытие Арене». Встречу рассудит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Чернов, Мозес, Умяров, Хлусевич, Игнатов, Соболев, Николсон.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Игнатьев, Зуев, Ломовицкий, Бакаев С., Мусаев, Самошников, Лисакович.

Стоит отметить, что в стартовый состав московского клуба вернулся Наиль Умяров. Полузащитник Квински Промес и вратарь Сергей Селихов продолжают восстанавливаться от повреждений полученных ранее.

Напомним, в первом круге между командами была зафиксирована минимальная победа  «Рубина» со счетом 1:0. В том матче победу казанцам принес Илья Самошников.

За прямой текстовой трансляцией можно следить здесь.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Рубин Александр Селихов РПЛ Куинси Промес Наиль Умяров
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА РУБИН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Уфа 1:1 ЦСКА Москва
окончен Зенит 3:1 Урал
Идет 78 минута Спартак Москва 1:1 Рубин 1.40 5.00 9.00
17.04  14:00 Арсенал Тула ... Ростов 2.75 3.25 2.75
17.04  16:30 Крылья Советов ... Краснодар 2.22 3.35 3.45
17.04  16:30 Сочи ... Локомотив Москва 2.19 3.45 3.45
17.04  19:00 Нижний Новгород ... Химки 2.48 3.15 3.15
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Апреля
20:35 · Россия. Премьер-лига
Семак прокомментировал победу над «Уралом»
20:32 · Россия. Премьер-лига
Юри Алберто объяснил, что означает его празднование гола
20:26 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Буду рад, если «Динамо» заберет золото»
20:18 · Россия. Премьер-лига
Чернов рассказал, чего не хватило «Спартаку» в первом тайме в игре с «Рубином»
20:06 · Россия. Премьер-лига
Семак высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ
20:00 · Россия. Премьер-лига
Мозес получил травму и рискует быть заменённым в перерыве матча с «Рубином»
19:42 · Россия. Премьер-лига
Умяров получил повреждение в первом матче после ранее полученной травмы
19:33 · Россия. Премьер-лига
Клубное приложение ЦСКА от портала Sports.ru удалено из Google Play
19:33 · Россия. Премьер-лига
Лисакович дважды попал в штангу одним ударом в матче со «Спартаком»
19:03 · Россия. Премьер-лига
Кучаев не сыграет со «Спартаком» 1
19:01 · Россия. Премьер-лига
Шалимов прокомментировал поражение «Урала» от «Зенита»
18:36 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий объяснил, почему Кучаев находится на скамейке запасных
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» Москва — «Рубин»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:1 7
18:20 · Россия. Премьер-лига
Дзюба прервал свою безголевую серию в РПЛ в 8 матчей 1
18:04 · Россия. Премьер-лига
Ломовицкий впервые сыграет против «Спартака» после ухода из своего бывшего клуба
Все новости
Рекомендуем