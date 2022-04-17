Игнатьев прокомментировал забитый гол «Спартаку»

Полузащитник «Рубина» Владислав Игнатьев прокомментировал забитый гол в матче 25-го тура РПЛ в ворота «Спартака» (1:1).

«Я не видел то, что творилось сзади. Зуев увидел, что я подключился, и отдал мне пас с подъема, с удара. Я удачно подставил голову», — приводит слова Игнатьева «Спорт-Экспресс».

35-летний Игнатьев в нынешнем сезоне не является основным игроком «Рубина». Он принял участие всего лишь в восьми матчах в чемпионате России, забил 1 гол.

«Рубин» набрал 26 очков и остался на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 31 очков по-прежнему находится на 9-й строчке.