Кечинов: «Спартак» провалил первый тайм»

В матче двадцать пятого тура чемпионата России московский «Спартак» принимал на своем поле казанский «Рубин», но не смог победить. Команды забили друг другу по голу, и бывший футболист московского клуба Валерий Кечинов не впечатлен увиденным. Особенно не понравился Кечинову первый тайм матча, также удручающе смотрится отсутствие стабильной игры.

- Первый тайм был провальным для «Спартака». У «Спартака» нет стабильной игры, нет как никакого рисунка, нет никаких комбинаций, - огорчен Кечинов, слова которого цитирует «Спорт-Экспресс».