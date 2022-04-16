Ловчев: Ожидаю от «Спартака» победы над «Рубином»

Экс-игрок «Спартака», а ныне известный эксперт Евгений Ловчев поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего матча в РПЛ между «красно-белыми» и казанским «Рубином».

Ловчев сказал «Чемпионату», что ожидает от спартаковцев победы, так как футболисты при Паоло Ваноли растут и обретают стабильность. Эксперт отметил, что у «Рубина» сейчас слишком много проблем, так что вряд ли казанский клуб сможет набрать очки в матче со «Спартаком».

Напомним, что встреча между «Спартаком» и «Рубином» состоится сегодня в 19.00 по московскому времени.