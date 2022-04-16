«Спартак» сыграет с «Рубином» в форме со шрифтом Брайля

Футболисты московского «Спартака» выйдут на предстоящий матч 25-го тура РПЛ с казанским «Рубином» в форме со шрифтом Брайля.

Как сообщает пресс-служба «красно-белых», фамилии игроков будут нанесены увеличенным шрифтом Брайля, который помогает читать незрячим людям. После матча эти лимитированные футболки будут переданы в благотворительный фонд экс-вратаря «Спартака» Артёма Реброва «Своими глазами».

Напомним, что поединок между «Спартаком» и «Рубино» состоится сегодня в 19.00 по московскому времени.