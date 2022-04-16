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«Спартак» сыграет с «Рубином» в форме со шрифтом Брайля

16 Апреля 2022 • 11:41 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Рубин
1.40 4.80 8.50
Через 4 ч. 26 мин.

Футболисты московского «Спартака» выйдут на предстоящий матч 25-го тура РПЛ с казанским «Рубином» в форме со шрифтом Брайля.

Как сообщает пресс-служба «красно-белых», фамилии игроков будут нанесены увеличенным шрифтом Брайля, который помогает читать незрячим людям. После матча эти лимитированные футболки будут переданы в благотворительный фонд экс-вратаря «Спартака» Артёма Реброва «Своими глазами».

Напомним, что поединок между «Спартаком» и «Рубино» состоится сегодня в 19.00 по московскому времени.

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Идет 23 минута Уфа 0:0 ЦСКА Москва 5.00 3.45 1.82
16.04  16:30 Зенит ... Урал 1.16 8.00 20.00
16.04  19:00 Спартак Москва ... Рубин 1.51 4.10 7.40
17.04  14:00 Арсенал Тула ... Ростов 2.75 3.25 2.75
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