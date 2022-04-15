Тренеры, сделавшие «Спартак» великим: Олег Романцев

Для тех, кто застал 90-е, «Спартак» и Олег Романцев – это почти синонимы. Это самый успешный тренер в истории клуба. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» не может пройти мимо наставника.

Если говорить о вкладе Олега Романцева в историю «Спартака», можно просто перечислить его успехи. Он является девятикратным чемпионом страны (1 титул в СССР и 8 в России), четырёхкратным обладателем кубка (1 + 3). Под руководством Романцева «Спартак» играл в полуфиналах всех трёх еврокубков, обыгрывая «Реал», «Наполи», «Аякс», «Арсенал». «Красно-белые» выигрывали 6 матчей из 6 на групповом этапе Лиги чемпионов.

Однако было бы совсем неправильно мерить Романцева просто сухими выписками из спортивной энциклопедии. Он уникален для российского футбола тем, что умел снова и снова создавать конкурентоспособную команду, которая была на хорошем счету в Европе. Романцев был у руля «Спартака» почти 14 лет, и за это время в команде сменилось несколько поколений, но тренеру удавалось держать «красно-белых» на высоком уровне.

Романцев возглавил «Спартак» в 35 лет. В команде ещё выступали футболисты, с которыми он сам выходил на поле. При этом у Романцева уже был небольшой опыт самостоятельной работы в «Красной Пресне» и «Спартаке» из Орджоникидзе. Тем не менее для чемпионата СССР тренер считался совсем молодым, к тому же он сменил великого Константина Бескова. Однако Романцев прекрасно справился с задачей, с первого раза выиграв чемпионат страны, а затем в розыгрыше Кубка европейских чемпионов добравшись до полуфинала.

В 1991-м Романцев мог возглавить «Депортиво» и даже подписал контракт, но всё же передумал. Он отмечал, что ему было важно говорить на одном языке с футболистами, чтобы иметь возможность давать указания. Романцев вернулся в «Спартак» и стал собирать команду на обломках СССР. «Красно-белые» собрали очень интересный состав, отобрав ребят из бывших республик, и стали выигрывать чемпионат за чемпионатом. В 1993-м «Спартак» дошёл до полуфинала Кубка обладателей кубков, но спорное судейское решение лишило москвичей финала. При этом по ходу турнира «красно-белые» по сумме двух матчей «вынесли» «Ливерпуль» 6:2.

В 1994-м Романцев стал совмещать пост главного тренера «Спартака» и сборной России. В главной команде страны он делал ставку на тех, кто ему был знаком по клубу. Это ударило по результатам «красно-белых», и в 1995-м они буксовали в чемпионате. Зато «Спартак» мощно усилился летом, выдав осенью 6 побед в 6 матчах группового этапа Лиги чемпионов. Одна из главных загадок – чего бы могла добиться та команда в главном еврокубке, если бы летом не случилось тотальной распродажи. Правда, в 1996-м Романцев покинул пост наставника «красно-белых», чтобы сосредоточиться на сборной.

После неудачи на Евро-96 Романцев вернулся на пост главного тренера «Спартака», где продолжил развивать «детский сад Ярцева». Это была очень молодая и довольно новая команда. «Спартак» продолжил выигрывать чемпионат за чемпионат. В 1997-м «красно-белые» сенсационно не смогли пройти «Кошице» в отборе к Лиге чемпионов, что многие расценили как позор. Болельщики требовали отставки Романцева. Однако тренер не сломался и выдал уверенный сезон в Кубке УЕФА, где москвичей смог остановить только великий бразилец Роналдо, чей «Интер» в полуфинале одолел «Спартак».

Через полгода «красно-белые» попали в «группу смерти» в Лиге чемпионов с двумя действующими победителями еврокубков – «Реалом» и «Интером», где достойно боролись. Удачные результаты на международной арене позволили «Спартаку» по спортивному принципу попасть в первую корзину при жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов 1999/00.

На рубеже веков «Спартак» перестал быть финансово выгодным местом для футболистов. «Красно-белые» в 2001-м выиграли последний чемпионский титул при Романцеве, блеснули на международной арене в сезоне 2000/01. В 2003-м наставник взял со «Спартаком» Кубок России и вскоре покинул команду, после чего начались тёмные времена для «красно-белых». Сам Романцев вне клуба, ставшего родным, тоже успеха не добился – ни в «Динамо», ни в «Сатурне».

Романцев навсегда останется в истории «Спартака». Помимо трофеев он воспитал целую плеяду игроков, которые уже стали успешными тренерами. Романцев прививал и делал акцент на такой игре, которая своей красотой привлекала болельщиков. Тот «Спартак» заставлял полюбить футбол.

Роман Андреев