Ребров поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с «Рубином»

Экс-голкипер «Спартака», а ныне технический координатор московского клуба Артём Ребров поблагодарил болельщиков «красно-белых» за поддержку в матче с казанским «Рубином».

Ребров в своём телеграм-канале написал о том, что очень благодарен болельщикам, которые гнали спартаковцев вперёд в поединке с «Рубином». Артём напомнил фанатам, что впереди «красно-белых» ждёт дерби с ЦСКА в рамках четвертьфинала Кубка России, где поддержка тоже будет очень нужна.

Напомним, что «Спартак» не сумел выиграть у «Рубина». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. На данный момент «красно-белые» идут лишь на девятой строчке в таблице.