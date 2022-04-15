Ловчев: «Эмери всё доказал не только Дзюбе»

Вот уже десять лет футбольная общественность смакует известное высказывание нападающего Артёма Дзюбы об испанском тренере Унаи Эмери. За это время в карьере Эмери, конечно же, были и провалы, вроде приснопамятного 1:6 от «Барселоны» в качестве тренера «ПСЖ», но было и множество впечатляющих триумфов. Сейчас Эмери вывел скромный «Вильярреал» в полуфинал Лиги чемпионов, и прославленный советский футболист и тренер Евгений Ловчев, который прокомментировал его успехи.

- Эмери все доказал Дзюбе? Ну мало ли что говорил Дзюба! Он высказывался и по поводу Манчини. Его выкинули из состава, и ему пришлось уйти в Тулу. У нас на каждое слово обращают внимание. Я бы не стал на этом зацикливаться. Эмери все доказал, и не только Дзюбе. Он и до этого брал европейские кубки! В Дзюбе в том случае сыграла обида. Эмери не видел его как футболиста в составе своей команды, - заявил Ловчев, слова которого цитирует Sport24.