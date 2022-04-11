Тренеры, сделавшие «Спартак» великим: Константин Бесков

Один из самых замысловатых сюжетов советского футбола заключается в том, что одним из величайших тренеров в истории «Спартака» стал человек, который вышел из московского «Динамо». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает Константина Бескова.

«Спартак» и «Динамо» в советское время были не просто конкурентами, а настоящими антагонистами. Известно, что общество «красно-белых» было создано во многом в противовес спортивному клубу милиции. Николай Старостин не любил «Динамо», а Лаврентий Берия – «Спартак». И это мягко сказано. Тем не менее история сложилась так, что человек, который был плоть от плоти динамовцем, стал великим тренером «Спартака».

Бесков был большим футболистом, который в составе «Динамо» выиграл два чемпионата СССР и один кубок страны. Повесив бутсы на гвоздь, он стал тренером и тоже довольно успешным. В 1964-м довёл сборную СССР до финала Евро, что в то время расценили как провал (сейчас это выглядит удивительно), а во главе «Динамо» несколько раз становился вице-чемпионом СССР, взял два кубка страны и дошёл до финала Кубка обладателей кубков УЕФА.

В 1976 году Бесков был представлен в качестве главного тренера ЦСКА. Наутро ему сказали, что руководство подобрало помощников наставнику. Бескову такое отношение не понравилось, и он покинул армейский клуб. Этим воспользовался Андрей Петрович Старостин, который уговорил своего брата Николая позвать специалиста. «Спартак» в ту пору упал в первый дивизион, и команду надо было спасать. Николай Старостин послушался брата, но Бесков для него оставался «динамовцем», что в будущем и порождало конфликты между двумя глыбами.

Бесков принял команду в первой лиге и устроил мощную перестройку, убрав ветеранов и позвав новых «голодных» игроков. По ходу первого сезона казалось, что ставка неверная – «Спартак» шёл пятым. Однако затем «красно-белые» резко прибавили и досрочно завоевали путёвку в элиту. В высшей лиге «Спартак» с ходу стал пятым, а уже через сезон стал чемпионом впервые за десять лет.

В то время в чемпионате СССР была конкуренция стилей: силовой футбол Валерия Лобановского и его киевского «Динамо» и ажурная комбинационная игра Константина Бескова и его «Спартака». Юрий Гаврилов, Фёдор Черенков, Сергей Шавло, Георгий Ярцев, Сергей Родионов пытались «плести кружева». Если смотреть на эту борьбу статистически, то победили украинцы: 4 титула против 2. При этом спартаковцы пять раз оставались вторыми. Справедливости ради надо признать, что у киевского «Динамо» было некоторое преимущество в чемпионатах СССР, так как другие украинские коллективы помогали флагману региона.

Второй титул Бесков выиграл в 1987-м. В том сезоне преимущество «красно-белых» было подавляющим – команда уже в стартовом туре взобралась на первое место и ни разу его не упустила на протяжении всей дистанции турнира.

Несмотря на чемпионство Бесков уже затевал обновление состава, подпуская к основе молодых игроков. В 1988-м «Спартак» стал четвёртым. Тогда же обострился конфликт между Бесковым и Старостиным. Последний, как считается, убедил ряд игроков в том, что тренер хочет от них избавиться. Учитывая, что Бесков регулярно выгонял лидеров, в это было легко поверить. В итоге накануне сезона-1989 Бесков был отправлен в отставку «в связи с затянувшимся пенсионным возрастом». Тренеру в ту пору было 68 лет. Бесков успеет ещё потренировать в России, возьмёт с «Динамо» серебро Лиги и Кубок страны.

И всё же для болельщиков «Спартака» Бесков навсегда останется своим несмотря ни на что. Он вернул команду в элиту, вернул чемпионский титул, вырастил целую плеяду больших футболистов и ставил игру, на которую было приятно смотреть. «Спартак» демонстрировал футбол, на который ходили болельщики.

Роман Андреев