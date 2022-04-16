Слуцкий не проиграл «Спартаку»: гол Игнатьева позволил «Рубину» увезти из Москвы ничью

В матче 25-го тура РПЛ «Спартак» принимал «Рубин» Леонида Слуцкого.

Продолжается серия «удобных» матчей для «Спартака». Второй тур подряд красно-белые на домашней арене принимают команду из подвала турнирной таблицы, ещё и находящуюся в скверной форме. На прошлой неделе это вылилось в разгром (первый при Ваноли в РПЛ) тульского «Арсенала», теперь же в гости пожаловал казанский «Рубин» Леонида Слуцкого, проигравший семь матчей из последних восьми.

В заявке красно-белых вновь отсутствовал Промес, а вот Бакаев восстановился, но нашёл себя только на скамейке запасных. Ваноли понравилась схема с двумя мощными форвардами – Николсон и Соболев начали матч с первых минут, как и Игнатов с Черновым, отлично смотревшиеся в игре против тульского «Арсенала».

И очень быстро могли красно-белые счёт открывать. После перехвата в центре поля достался мяч Соболеву, Александр сыграл к углу штрафной площади, где Николсон на мгновение опередил Дюпина. В касание протыкал мяч Шамар, но в створ не попал. «Рубин» же огрызнулся атакой ещё более опасной. Лисакович тоже бил с угла вратарской площади, однако сделал это зряче и очень мощно. Максименко лишь смотрел, как мяч по очереди ударяется в штанги, после чего отлетает к нему.

Следом «Рубин» похвастал ещё опасным моментом после углового. Тальби в высоком прыжке замкнул подачу, опасно пробив под перекладину, но в этот раз уже выручил Александр Максименко. «Спартак» быстро ответил: Мозес навесил с левого фланга, Соболев головой сбросил мяч на Хлусевича, а Даниил в касание пробил, находясь в полном одиночестве, но в ворота не попал. Постоянный обмен моментами должен был завершиться голом и удачливее в этом плане оказался «Рубин».

Зуев на левом углу штрафной площади раскачал двух опекунов и слабо пробил в направлении дальнего угла. Владислав Игнатьев сумел подстроиться под этот мяч, головой подправил траекторию и застал врасплох Максименко – 0:1. «Спартак» в дополнение к этому был обременён ещё двумя вынужденными заменами: сначала Умяров, а потом и Мозес покинул поле. Но постепенно «Спартак» инициативу захватил, к часу игрового времени красно-белые уже знатно прижали «Рубин».

Реальный шанс отличиться имел Александр Соболев. Прошла на него скидка к углу вратарской площади, откуда и пробил форвард «Спартака», но распластавшийся Дюпин ногой отвёл угрозу. И всё-таки именно Соболев сравнял счёт – после подачи 10-го углового опасно пробил Чернов, Дюпин среагировал, но на добивании первым был Соболев – 1:1. Мог «Спартак» и победу вырвать, но Николсон, замыкавший прострел Хлусевича в концовке, ткнул мячом точно в Дюпина.

В итоге ничья, прервавшая серию поражений «Рубина». Но вряд ли Леонид Слуцкий или Паоло Ваноли остались довольны результатом.