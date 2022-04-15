Кечинов: «Для «Спартака» каждый матч может стать проблемой»

Московский «Спартак» провалил сезон, это уже очевидно, команда располагается во второй половине турнирной таблице и уже вряд ли сможет существенно поправить свое турнирное положение. Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился своими ожиданиями накануне следующего матча «Спартака» с казанским «Рубином».

- Для «Спартака» сейчас каждый матч может оказаться проблемой, потому что у команды нет стабильной уверенной игры. Я не думаю, что «Рубин» сейчас в том состоянии, чтобы обыграть в Москве «Спартак», - цитирует Кечинова «РБ Спорт».