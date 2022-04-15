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Кечинов: «Для «Спартака» каждый матч может стать проблемой»

15 Апреля 2022 • 21:24 Комментировать
Спартак Москва
...
Рубин
1.40 4.90 8.50
Через 19 ч. 22 мин.

Московский «Спартак» провалил сезон, это уже очевидно, команда располагается во второй половине турнирной таблице и уже вряд ли сможет существенно поправить свое турнирное положение. Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился своими ожиданиями накануне следующего матча «Спартака» с казанским «Рубином».

- Для «Спартака» сейчас каждый матч может оказаться проблемой, потому что у команды нет стабильной уверенной игры. Я не думаю, что «Рубин» сейчас в том состоянии, чтобы обыграть в Москве «Спартак», - цитирует Кечинова «РБ Спорт».

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Спартак Москва Валерий Кечинов
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16.04  16:30 Зенит ... Урал 1.16 8.00 20.00
16.04  19:00 Спартак Москва ... Рубин 1.51 4.10 7.40
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