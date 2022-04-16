Самошников прокомментировал итоги матча против «Спартака»

Крайний защитник «Рубина» Илья Самошников подвел итоги матча 25-го тура, в котором казанский клуб сыграл вничью со «Спартаком» (1:1).

В интервью «Чемпионату» Самошников ответил на вопрос о везении команды в этом сезоне. По мнению футболиста, в этом сезоне команде везет меньше, по сравнению с прошлым годом.

Самошников заявил, что в «Рубине» каждый футболист – лидер. Игрок не считает, что он единственный в команде играет в сборной России, но он заявил, что это не делает его лидером в «Рубине».

24-летний крайний защитник в нынешнем сезоне РПЛ сыграл 19 матчей и смог поразить ворота соперников один раз.

«Рубин» набрал 26 очков и остался на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 31 очков по-прежнему находится на 9-й строчке.