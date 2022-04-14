Футболисты, сделавшие «Спартак» великим: Егор Титов

В 90-х годах «Спартак» переживал славную эпоху, в которой были свои легенды клуба. Воспитанник команды Егор Титов, безусловно, относится к ним. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о знаковом полузащитнике в истории «красно-белых».

Мы привыкли считать легендами игроков из прошлых эпох, зачастую забывая наших современников. У Игоря Нетто, Никиты Симоняна есть некий ореол былых времён, что добавляет им значимости. Тем не менее Егор Титов не меньшая легенда «Спартака» по тому вкладу, который он внёс в историю клуба.

Если кто-то сомневается, то стоит просто назвать несколько фактов. Титов – второй по количеству матчей в составе «Спартака», уступая только Фёдору Черенкову. При этом он первый, если считать матчи только в чемпионате России. Также Титов – лучший бомбардир «Спартака», если считать именно чемпионат России. Он также лидер клуба по количеству матчей в еврокубках. У Титова 77 поединков на международной арене, а у его преследователя Дмитрия Хлестова – 60. В ближайшее время точно никто не подберётся к этим показателям.

Титов – воспитанник «Спартака», начавший играть в основе в 1995 году. Уже со следующего сезона он стал ключевым игроком «красно-белых». Титов быстро стал лидером команды, а по итогам 1998 и 2000 годов признавался лучшим футболистом России. Главным достоинством полузащитника было умение отдать своевременный тонкий пас партнёру, который вскрывал оборону соперника. Титов и сам умел поддерживать атаки, завершая их несильными, но очень точными ударами.

В составе «Спартака» Титов выиграл 6 чемпионатов подряд и взял 2 кубка страны, причём в финале турнира 2003 года забил решающий мяч. «Красно-белые» в ту пору регулярно выступали в Лиге чемпионов, где их воспитанник поражал ворота «Реала», «Арсенала», уничтожал в гостях «Спортинг». В ту пору Титовым интересовались многие иностранные топ-клубы. Самым реальным считается его возможный переход в «Баварию», который не состоялся, так как москвичи запросили слишком большую компенсацию.

В 2004-м Титов получил годовую дисквалификацию из-за того, что в его крови был обнаружен бромантан. Футболист не был виноват, он просто принимал препараты, которые ему давали врачи. Тем не менее Титов был отлучён от возможности выходить на поле. Сезон-2005, первый после возвращения, был не слишком удачным для футболиста, но в двух следующих он вновь был одним из лидеров команды.

В 2008-м Титов был непохож на себя прежнего. После поражения от ЦСКА со счётом 1:5 главный тренер «Спартака» Станислав Черчесов обвинил в этом капитана команды и его заместителей. Моцарт впоследствии вернулся в состав, а вот Титов и Максим Калиниченко больше на поле в составе «красно-белых» не выходили.

Титов недолго поиграл в «Химках», уехал в Казахстан и завершил карьеру на профессиональном уровне. По её окончании он стал помогать Дмитрию Аленичеву в тульском «Арсенале». Когда Аленичев возглавил «Спартак», Титов стал его помощником.

Если для «Спартака» Титов стал безусловной легендой, то вот в сборной России его карьера не слишком сложилась. Чемпионат мира-1998 и Евро-2000 наша команда пропустила. Континентальное первенство 2004-го Титов пропустил из-за дисквалификации. Хавбек выступал в отборе к Евро-2008, но на сам турнир не отправился. В итоге Титов выступил лишь на чемпионате мира-2002, где отметился забитым голом в ворота Туниса, но тогда подопечные Олега Романцева не смогли выйти из группы.

Роман Андреев