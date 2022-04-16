СММщики «Рубина» поиздевались над Соболевым, наложив на его интервью звуки дельфина

Пресс-служба «Рубина» подшутила над форвардом «Спартака» Александром Соболевым, наложив на его интервью звуки дельфина.

В посте казанского клуба видео подписали словами: «Говорят, что Соболев в послематчевом интервью заявил, что футболистам «Спартака» было трудно вскрывать оборону «Рубина», потому что команда всем составом стояла в своей штрафной.

Мы нашли оригинал этого интервью», — подписали видео в телеграм-канале «Рубина».

Далее пресс-служба привела отрывок интервью Соболева наложив на него звуки дельфина.

Вероятнее всего, казанский клуб намекнул на прозвище футболиста «дельфин» из-за симуляций на футбольном поле.