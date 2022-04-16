«Спартак» не смог обыграть «Рубин» Слуцкого: кто в расстановке Ваноли смотрелся хуже остальных

Оценки футболистам Паоло Ваноли

«Рубин» Леонида Слуцкого с ужасной статистикой приехал в Москву – 7 поражений в 8 последних матчах. Но «Спартаку» будто нельзя выходить в ранге фаворита: в первом тайме при обмене опасными моментами отличился только «Рубин». А во втором давление красно-белых вылилось только в один гол при большом статистическом преимуществе. «Спартак» вновь играл без травмированных Промеса и Селихова, а по ходу матча ещё потерял Умярова и Мозеса.

Статистика матча: владение мячом – 67:33, удары по воротам – 19:13, в створ – 6:4, угловые – 11:8. Из-за кого же красно-белые не сумели переиграть «Рубин»? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Паоло Ваноли.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 6,5. Постепенно обретает уверенность Максименко, которого травма Селихова вновь сделала основным голкипером. Сегодня на счету Александра три сейва, два из которых (после удара Тальби) были очень хороши.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 5,0. Хорош Джикия по статистическим данным, но одна-единственная ошибка стоила очень дорого. Четыре перехвата, два отбора и в целом надёжную игру Георгия в обороне перечеркнул Игнатьев, легко обставивший Джикию в верховой борьбе и открывший счёт.

САМУЭЛЬ ЖИГО – 6,0. Самуэль обошёлся без ошибок, но сыграл не так агрессивно, как обычно. Жиго поднимался чуть ли не к центру поля, где от него пользы не много было. А в обороне он проиграл два единоборства из пяти и дважды сфолил ещё.

НИКИТА ЧЕРНОВ – 7,0. А вот Чернов продолжает радовать красно-белых болельщиков. Вновь появился в основе, вновь был лучшим в тройке защитников. Выиграл пять единоборств, дважды удачно сыграл в отборе, а главное – опасно пробил после углового, позволив Соболеву счёт сравнять.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 6,5. Осваивается на правом фланге Хлусевич, затерзавший Самошниква сегодня. Три сольных прохода, два обостряющих кросса и четыре удара по воротам. Ещё бы точности добавить Даниил – все четыре удара прошли мимо ворот, один супермомент загублен. Мог принести победу «Спартаку» Даниил.

ВИКТОР МОЗЕС – б/о.

РОМАН ЗОБНИН – 6,5. Большой объём работы проделал Роман. Действовал по всему периметру поля, 4 раза из 6 выиграл единоборства, разогнал две неплохие атаки, дважды сыграл на перехвате. Но сил на весь матч не хватило.

НАИЛЬ УМЯРОВ – б/о.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 5,0. Удивительным образом избежал замены Михаил Игнатов, попросту растворившийся на поле. Отлично казанцы закрыли «фантазисту» хозяев, не позволив ему даже одной острой передачи сделать. Михаил и так редко мяч получал, а ещё проиграл 2/3 единоборств – 10 из 15.

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АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 7,5. Вот уже второй матч подряд Соболев прекрасно себя чувствует в паре с Николсоном. Смело идёт в борьбу, выигрывает верх, опасно скидывает на партнёров. Вообще не выключался из игры Александр, именно поэтому сравняв счёт – вовремя пошёл на добивание.

ШАМАР НИКОЛСОН – 6,5. Неплохо искал свободные зоны, открывался, вылетал на скидки Соболева и прострелы Хлусевича, но сегодня подвела реализация Николсона. Зато помогал в подыгрыше, дважды сделав обостряющую передачу.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – б/о.

ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ – 7,0. Активно вошёл в игру, знатно добавил остроты на правом фланге. За тайм Бакаев успел отдать пять обостряющих передач, хотя в некоторых эпизодах и слишком спешил. Но красок игре явно добавил.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – б/о.