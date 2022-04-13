Футболисты, сделавшие «Спартак» великим: Никита Симонян

Если говорить о том, кто делал «Спартак» великим, нельзя пройти мимо лучшего бомбардира в истории клуба. Возможно, показатель Никиты Симоняна не поражает по современным меркам, но это не повод принижать его достижение. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает прославленного форварда.

Мкртыч Погосович Симонян, как его звали при рождении, появился на свет в Армавире, но уже в раннем детстве переехал в Абхазию. Именно там после Второй мировой войны он и начал карьеру в составе сухумского «Динамо». В матче против московских «Крыльев Советов» Симонян отметился забитыми голами, и тренеры столичного клуба Владимир Горохов и Абрам Дангулов решили переманить молодого нападающего. В Москве форвард продолжал забивать. Тем не менее было принято решение расформировать команду, а игроков распределить по другим клубам. Симоняну вручили повестку в «Торпедо», но он сам туда не стремился. Горохов и Дангулов, возглавившие московский «Спартак», убедили Симоняна последовать за ними. Сам форвард рассказывал, что его вызвал в свой кабинет Иван Лихачев и пытался переубедить, но не смог.

«Спартак» в начале 50-х собрал очень сильную команду, которая сумела навязать конкуренцию московскому «Динамо» в борьбе за чемпионство. Симонян же в этой молодой команде организовал ударное атакующее трио с Николаем Дементьевым и Сергеем Сальниковым. В первый же сезон в новой команде Симонян стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР, забив 26 голов. На следующий год он отличился 34 раза, и это был рекорд, который держался до 1985-го, когда Олег Протасов забил 35 мячей. В общей сложности Симонян за «Спартак» забил 160 голов, и этот результат остаётся лучшим в истории клуба.

В 1953-м Симонян мог покинуть «Спартак» – в команду ВВС его лично звал Василий Сталин. Однако сын вождя получил отказ. Симонян, по его словам, ответил: «Василий Иосифович, разрешите остаться в «Спартаке», я хочу играть только в этой команде. Не могу предать ребят, тренера, команду». Василия Сталина этот ответ устроил.

Через три года Никита Симонян приложил ногу к успеху сборной СССР. Он принял участие на Олимпиаде в Мельбурне. Симонян сыграл только один матч, зато финальный. В те годы было правило, что золотые медали вручались только участникам решающего матча. По этой причине Симонян хотел свой приз передать молодому Эдуарду Стрельцову, который участвовал в предыдущих матчах и забил несколько голов. Правда, молодой форвард отказался, будучи уверенным, что ещё успеет свои медали получить.

В 33 года Симонян завершил карьеру. «В то время с ветеранами особо не церемонились. Не хотелось дожить до того дня, когда мне укажут на дверь. Передо мной были примеры других футболистов моего поколения. Ушел Парамонов, нас с Сальниковым стали ставить через раз. А тут вроде бы подходящий момент. Искусство футболиста состоит не только в умении обращаться с мячом, но и в умении вовремя уйти», - говорил Симонян.

В составе «Спартака» он успел выиграть четыре чемпионских титула и два кубка страны. Однако из клуба Симонян не ушёл, а стал его главным тренером. В 1962-м он привёл команду к чемпионскому званию, а годом спустя «красно-белые» взяли и кубок страны. У «Спартака» была отличная команда, которая в 1965-м взяла ещё один кубок, но Симоняну пришлось покинуть пост наставника. Молодая звезда Юрий Севидов насмерть сбил учёного Дмитрия Рябчикова, и за это всё руководство москвичей было отправлено в отставку за упущение в воспитательной работе.

Правда, в 1967-м Симонян вернулся на пост главного тренера «Спартака». Он привёл команду ещё к одному чемпионскому титулу и взял очередной кубок страны. В 1973-м Симонян возглавил ереванский «Арарат» и с ходу привёл его к золотому дублю. В дальнейшем он поработал на посту наставника сборной СССР, одесского «Черноморца» и вновь «Арарата», но трофеи уже не завоёвывал.

Последние годы Симонян работает на благо российского футбола. За свою футбольную жизнь он получил олимпийский орден МОК и орден ФИФА «За заслуги». В 2020-м именем Симоняна назвали стадион в Армавире.

Роман Андреев