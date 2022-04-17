Тальби: «Мы выглядели лучше «Спартака» и могли победить»

Защитник «Рубина» Монтассар Тальби поделился мнением о матче 25-го тура РПЛ, в котором казанцы сыграли вничью со «Спартаком» (1:1).

«Думаю, мы выглядели лучше и могли победить. У нас были моменты, но теперь мы вынесем урок и постараемся выиграть следующие матчи», — приводит слова Тальби «Спорт-Экспресс».

Также 23-летний защитник посетовал на то, что сейчас приходится строить новую команду из-за ухода ряда футболистов. Однако выразил уверенность в том, что «Рубин» сможет выиграть свой следующий матч.

После 25 матчей казанцы набрали 26 очков, расположившись на 12-й строчке турнирной таблицы РПЛ. Следующий матч подопечные Леонида Слуцкого проведут в среду, 20 апреля, когда в четвертьфинале Кубка России встретятся с красноярским «Енисеем».