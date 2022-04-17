Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тальби: «Мы выглядели лучше «Спартака» и могли победить»

17 Апреля 2022 • 10:58 Комментировать
Спартак Москва
1:1
Рубин
окончен

Защитник «Рубина» Монтассар Тальби поделился мнением о матче 25-го тура РПЛ, в котором казанцы сыграли вничью со «Спартаком» (1:1).

«Думаю, мы выглядели лучше и могли победить. У нас были моменты, но теперь мы вынесем урок и постараемся выиграть следующие матчи», — приводит слова Тальби «Спорт-Экспресс».

Также 23-летний защитник посетовал на то, что сейчас приходится строить новую команду из-за ухода ряда футболистов. Однако выразил уверенность в том, что «Рубин» сможет выиграть свой следующий матч.

После 25 матчей казанцы набрали 26 очков, расположившись на 12-й строчке турнирной таблицы РПЛ. Следующий матч подопечные Леонида Слуцкого проведут в среду, 20 апреля, когда в четвертьфинале Кубка России встретятся с красноярским «Енисеем».  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Рубин Монтассар Тальби
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
17.04  14:00 Арсенал Тула ... Ростов 2.75 3.25 2.75
17.04  16:30 Крылья Советов ... Краснодар 2.22 3.35 3.45
17.04  16:30 Сочи ... Локомотив Москва 2.19 3.45 3.45
17.04  19:00 Нижний Новгород ... Химки 2.48 3.15 3.15
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Апреля
11:53 · Россия. Премьер-лига
Бийол: Обидно, что не сумели выиграть у «Уфы», но нужно смотреть вперёд
11:43 · Россия. Премьер-лига
«Пост на уровне хамства и быдлячества»: Червиченко раскритиковал СММ-службу «Спартака»
11:36 · Кубок России
Жиго: «В матче с «Рубином» нам не повезло»
11:25 · Россия. Премьер-лига
Комментатор Журавель пожаловался на курение в туалете на стадионе «Спартака» 1
11:24 · Россия. Премьер-лига
Тальби рассказал, чем хорош Слуцкий
11:17 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий: У «Спартака» один из сильнейших составов в РПЛ
11:12 · Россия. Премьер-лига
Тальби: «Я буду сражаться за «Рубин»
11:01 · Россия. Премьер-лига
Ребров поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с «Рубином»
10:58 · Россия. Премьер-лига
Тальби: «Мы выглядели лучше «Спартака» и могли победить»
10:54 · Россия. Премьер-лига
Орлов: Дзюба замедляет игру «Зенита»
10:48 · Россия. Премьер-лига
Орлов: У «Динамо» совсем не видно чемпионской игры
10:44 · Кубок России
Агент рассказал о будущем Ваноли в «Спартаке»
10:39 · Россия. Премьер-лига
Промес рассказал, когда вернётся на поле
10:35 · Россия. Премьер-лига
«При слове на букву «г» Василий оживает»: Зарема ответила Уткину
10:32 · Россия. Премьер-лига
Каррера рассказал, на какой итальянский клуб похож «Спартак»
Все новости
Рекомендуем