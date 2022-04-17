«Рубин» не будет обращаться в комитет по этике из-за нашумевшей публикации «Спартака»

Представители казанского «Рубина» не собираются обращаться в комитет по этике РФС по поводу скандальной публикации «Спартака» в социальных сетях.

Представители пресс-службы «Рубина» сказали «Спорт-Экспрессу», что каждый оценит юмор по-своему, но устраивать из-за подобного какие-то разбирательства — перебор. Напомним, что казанский клуб выложил интервью Александра Соболева, где слова игрока были заменены на крики дельфинов. В ответ спартаковцы выложили пост с отсылкой к известной речи Леонида Слуцкого после Евро-2016 года.

Напомним, что «Спартак» и «Рубин» в итоге разошлись миром со счётом 1:1.