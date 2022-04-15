Мостовой: Будет стыдно, если «Спартак» не сможет выиграть у такого «Рубина»

Известный российский экс-игрок Александр Мостовой поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего матча между «Спартаком» и «Рубином».

Мостовой сказал «Спорт-Экспрессу», что будет стыдно, если спартаковцы не смогут выиграть у такого «Рубина». Александр отметил, что у казанской команды сейчас выигрывают все подряд, так что он просто не поймёт, если вдруг «Спартак» не сможет набрать три очка в матче с казанцами.

Напомним, что поединок между «Спартаком» и «Рубином» состоится 16 апреля в 19.00 по московскому времени.