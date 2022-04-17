Баженов объяснил, почему Ваноли выбрал тактику с двумя нападающими в «Спартаке»

Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов рассказал, какие преимущества извлекает команда при игре в два форварда.

«Честно, многие говорят про навал в игре «Спартака» — я с этим не согласен. Мне кажется, имея двух мощных форвардов, Николсона и Соболева, почему бы не использовать это как козырь?» - цитирует экс-футболиста «Чемпионат».

Баженов добавил, что в игре против «Рубина» команда Леонида Слуцкого оборонялась очень низко. А после выхода Зелимхана Бакаева именно с флангов «Спартаку» удавалось скрывать оборону «Рубина». К тому же, так называемый навал в итоге ведь принес свои плоды.

«Спартак» после 25 туров набрал 31 очко и остался на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» с 26 очками остался на 12-й строчке.