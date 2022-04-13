Широков посоветовал не ныть Слуцкому в связи с отъездом иностранцев из «Рубина»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков прокомментировал ситуацию с уходом легионеров из «Рубина».

В интервью «РБ Спорту» Широков воспользовался возможностью дать совет главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому перестать ныть из-за ухода легионеров. Широков подчеркнул, как развивали ближайший резерв (российских игроков команды). Бывший игрок провел параллель между ближайшим резервом «Рубина», который не смог обыграть команду ФНЛ (имеется ввиду «Краснодар» (0:1), выставив на матч с казанцами, второй состав в 24-м туре РПЛ).

«Рубин» в чемпионате России занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. На данный момент у команды Слуцкого серия из поражений насчитывает четыре матча подряд.

В 25-м туре казанский клуб на выезде сыграет против «Спартака». Встреча пройдет в Москве на «Открытие Арене» 16 апреля. Начало – в 19:00 мск.