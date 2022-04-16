Арбитр Федотов объяснил, почему желтая карточка Бакаеву показана правильно

Бывший футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал предупреждение полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в матче 25-го тура «Рубина» (1:1).

В интервью «Чемпионату» Федотов заявил, что главный арбитр матча Павел Кукуян верно показал желтую карточку Бакаеву за симуляцию. Федотов признался, что не увидел контакта ни с одного повтора, с которого просматривал момент.

«Спартак» набрал 31 очко после 25 туров и остался на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «красно-белые» сыграют на выезде против «Ростова» 24 апреля.

«Рубин» того же числа на своем поле примет «Арсенал».