Умяров: На тренировках никакого безразличия нет, но в матчах чего-то не хватает

Российский полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался по поводу игры московского клуба в поединке с «Рубином».

Умяров сказал ТАСС, что на тренировках никакого безразличия у игроков нет, ведь все выкладываются по полной программе, но в матчах спартаковцам чего-то не хватает. Наиль отметил, что, возможно, проблема кроется в психологии. Полузащитник добавил, что счёт не всегда является отражением игры.

Напомним, что «Спартак» не сумел обыграть казанский «Рубин». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.