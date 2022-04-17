«Пост на уровне хамства и быдлячества»: Червиченко раскритиковал СММ-службу «Спартака»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал СМС-службу московской команды за пост после матча с казанским «Рубином».

Червиченко сказал «Спорт-Экспрессу», что ему больше понравился пост казанской команды, ведь Соболев действительно часто падает и выпрашивает фолы. Функционер отметил, что пост «Спартака» был на уровне хамста и быдлячества. Экс-президент «красно-белых» добавил, что в его времена подобное могли сделать только люди, которые учились в ПТУ.

Напомним, что «Рубин» заменил слова Соболева в интервью на крики дельфина. «Спартак» на это ответил постом, в котором сделал отсылку на фразу «Мы говно» Леонида Слуцкого после Евро-2016.