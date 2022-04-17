Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился в интервью «Евро-Футбол.Ру» мнением по матчу со «Спартаком» и о проблемах казанской команды

- Как восприняли ничью с «Рубином»?

- Обе команды не наиграли на победу, но наиграли на ничью. Можно вспоминать две штанги после удара Лисаковича, а также давление со стороны хозяев. Но факт остается фактом.

- Для «Рубина» большая удача сыграть вничью со «Спартаком» или наоборот обидно потерять три очка?

- Может показаться, что «Рубин» не отстоял победу, но на самом деле, он не наиграл на три очка.

- Что с командой происходит?

- Тренеру всегда сложно, когда группа ведущих футболистов покидает команду в разгар чемпионата, и нет времени кого-то пригласить. Это бьет по качеству игры. Достаточно назвать только одну фамилию – Дрейер. Маловероятно, что кто-то из молодых футболистов, так же прочитал бы ситуацию и использовал ее, как Дрейер. Он принес победу с «Сочи» на последних минутах и в матче с «Ахматом». Потеря таких игроков всегда чувствительна. Но даже с полным комплектом легионеров что-то не шло в игре «Рубина» с самого начала сезона. А уж сейчас мы видим, что игроки, призванные заменить ушедших, не настолько качественные и подготовленные. Все делалось в авральном порядке. Но со «Спартаком» команда билась. Потому что только так вырываются очки. Но все время играть на жилах трудно – усталость накапливается. А другого пути нет, потому что только так повышается мастерство и набираются очки.

- Как думаете, «Рубину» предстоит борьба за выживание?

- Тут надо смотреть, насколько команде хватит функциональных возможностей, потому что все время находиться в напряжении и играть постоянно на жилах, а ситуация сейчас поставила казанцев именно в такую позицию – сложно. Понятно, что им отступать некуда, потому что попасть на стыки, что сейчас очень легко – опасно. Там по-всякому там может сложиться. И кстати, я еще перед матчем говорил, что «Рубину» будет проще добиться успеха со «Спартаком», чем с теми, кто борется за выживание. Казанцы показали, что находятся на пути к выходу из сложной турнирной ситуации. У них теперь есть небольшой задел, который дает право на еще одну осечку в оставшихся пяти турах.

- Игра с двумя высокими нападающими у «Спартака» была не так эффективна, как в предыдущем матче с «Арсеналом». Почему?

- Раз на раз не приходится. В матче с «Арсеналом» Николсон забил, потому что один из игроков соперника просто не добежал. Это грубейшая ошибка оборонительной линии. Это и помогло. А вчера «Рубина» до последнего не теряли концентрацию. Все время казалось, что «Спартак вот-вот забьет, но игроки из глубины поля находились под контролем гостей, а кому в этом случае Соболев может сбросить мяч под удар? А сами столбы зацепили мяч в штрафной примерно только по разу, а развернуться и пробить у них не получилось. При этом второй волны атаки мы не увидели. Это должно нарабатываться, когда мяч подставляется под удар. Ничего этого у «Спартака» нет. Он был прямолинеен и читаем. Те игроки, которые должны были вбегать под удар, этого не делали. Играли, как получится, без мысли. Просто надеялись на удачу. А сейчас даже у «Барселоны» так не получается. Мысль должна опережать исполнение, а у «Спартака» все наоборот. Идет движение, а мысль отстает. Возможно, не хватает подбора исполнителей под единую заточку игровой мысли.

- И в обороне команды не все гладко. Почему?

- Да, мы видим огрехи. «Рубин» должен был забивать еще, когда мяч обстучал все штанги. В случае, когда хозяева пропустили, мы увидели серьезные провалы в оборонительных действиях. «Спартак» с такой игрой в обороне никогда высоко не поднимется.

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- Почему в «Спартаке» так много травмированных? Вчера были еще две вынуждение замены Умярова и Мозеса.

- Надо исследовать травматизм. Иногда он является следствием борьбы или удара соперника. У Умярова получилась травма задней поверхности бедра. Это скоростная мышца, которая или не готова или перенапряжена. Чтобы снизить травматизм, одной разминки мало. Нужна определенная и постоянная работа по укреплению этой мышцы. Я к тому, что каждый случай надо рассматривать индивидуально и только потом делать выводы.

- В среду кубковое дерби. У ЦСКА тоже сейчас не все гладко. Какие ожидания от матча?

- Последнее дерби было скучным. Даже по накалу. Как рядовой матч. Поэтому будет важно, заведутся ли футболисты на этот раз. Сейчас у ЦСКА идет определенный спад. Команде просто нужно отдохнуть, потому что функционально некоторые ребята подсели. Нет той лихости, которой армейцы поразили в начале весны. Поэтому и провалы, такие, как в матче с «Химками». Армейцы на фоне физической усталости теряли концентрацию и пропускали. Поэтому команда сейчас не в порядке. А те ребята, кто должен заменить уставших, находятся не в должном игровом тонусе. А у «Спартака» проблемы примитивизма: упрощенная атака и читаемость, которая проявилась даже в матче с «Рубином». Хочется видеть в дерби накал, борьбу, подкаты, но надежда будет только на стандартные положения и забросы. Думаю, мы увидим матч не для гурманов.

Елена Григорьевская