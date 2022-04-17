К «Спартаку» после матча с «Рубином» есть только три вопроса

«Спартак» не смог продолжить успешную серию, добившись лишь ничьей в матче с «Рубином». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» обычно делится мыслями и рассуждениями после матчей «красно-белых», но после субботнего поединка, кажется, правильнее задаться вопросами.

После победы над «Арсеналом» казалось, что «Спартак» нащупал игру, чем и должен был воспользоваться в матче против бедствующего «Рубина». Однако «красно-белые» оказались в роли отыгрывающихся и смогли сравнять счёт, но не более. В целом субботний матч заставляет задуматься и вызывает несколько вопросов в отношении команды.

Ваноли гибкий тактик или пока не знает, чего хочет?

«Спартак» за два матча совершил какую-то тактическую революцию. Начиная с Доменико Тедеско «красно-белые» играли по схеме 5-2-3, или 3-4-3, или 5-2-2-1. Можно по-разному это интерпретировать, но все понимают, о чём речь. Руй Витория пытался перейти на схему с четырьмя защитниками, но быстро отошёл от этого. Ваноли продолжил эту схему, возможно, сделав больший акцент на атаку. По крайней мере у него поначалу было больше похоже именно на 3-4-3.

И вот довольно резко это перешло в 4-4-2. И это выглядело очень здорово, очень понятно, очень интересно. Конечно, можно делать скидку на то, что «Рубин» плох и пытался всеми силами сохранить минимальную победу. И всё же это не объясняет того, почему «Спартак» так прекрасно себя чувствовал. С учётом грядущего ухода Жиго возникает вопрос, а стоит ли «красно-белым» покупать кого-то ещё в оборону, если можно перестроиться на четырёх защитников?

При этом главный вопрос – какой видит Ваноли свою команду? Здорово, если он просто хочет привить гибкость, возможность трансформации. В этом смысле чемпионский «Спартак» Карреры, который мог меняться как трансформер, выглядит отличным ориентиром. Намного хуже, если Ваноли до сих пор сам не понимает, чего хочет, и просто перебирает варианты.

Почему Хлусевичу так важно забить гол?

Даниил Хлусевич продолжает маниакально бить по воротам из любой ситуации. В матче с «Рубином» у него было 4 попытки, с «Арсеналом» – 7. Хлусевич бьёт и бьёт постоянно. Он в обоих матчах забегал даже на позицию центрального нападающего. Кажется, для Хлусевича гол является самоцелью, а на выходе он губит моменты и атаки.

В целом Хлусевич своей активностью очень импонирует. По всей видимости, это очень хорошее для «Спартака» приобретение с перспективой. Однако его надо научить действовать на команду. В статистике отмечаются авторы голов и результативных передач. При этом порой важнее тот, кто отдал предголевой пас: хоть его и не будет в статистике, зато будет результат команды.

Зачем покупали Классена?

Честно говоря, это просто загадка. После травмы и отъезда Айртона место на левом фланге обороны занял номинально правый латераль Виктор Мозес. В субботу нигериец получил повреждение, но Ваноли предпочёл перестроить тактику, передвинуть на фланг Джикию, но не выпускать профильного игрока на эту позицию. Зачем же тогда «Спартак» покупал Классена? Или что с ним происходит, раз футболист, выступавший за молодёжную сборную России, даже в такой ситуации остаётся на лавке?

Тем удивительнее, что Ваноли не спускает Классена во вторую команду. Защитник просто сидит и находится без практики. Зачем? Почему?

Роман Андреев