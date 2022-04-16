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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лисакович дважды попал в штангу одним ударом в матче со «Спартаком»

16 Апреля 2022 • 19:33 Комментировать
Спартак Москва
1:1
Рубин
1.40 5.00 9.00
2-й тайм

Белорусский нападающий казанского «Рубина» Виталий Лисакович в начале матча чемпионата России против московского «Спартака» дважды угодил в штангу одним ударом, после чего голкипер «красно-белых» Максименко забрал мяч в руки.

На данный момент счёт в матче так и не открыт. Бывший футболист московского «Спартака» Александ Ломовицкий получил жёлтую карточку за фол на Викторе Мозесе на десятой минуте встречи.

Победа над московским «Спартаком» может позволить казанскому «Рубину» оторваться от зоны вылета на 4 очка. В сегодняшней встрече команде Леонида Слуцкого не поможет полузащитник Кучаев.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Рубин Виталий Лисакович
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