Ломовицкий впервые сыграет против «Спартака» после ухода из своего бывшего клуба

Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий проведет первый матч против своего бывшего клуба.

Сегодня, 16 апреля «Спартак» на «Открытие Арене» примет «Рубин» в рамках 25-го тура РПЛ.

Казанский клуб с капитанской повязкой выведет Виталий Лисакович, а Владислав Игнатьев впервые выйдет в стартовом составе.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Игнатьев, Зуев, Ломовицкий, Бакаев С., Мусаев, Самошников, Лисакович.

Встречу рассудит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.