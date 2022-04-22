Соболев отреагировал на скандальный ролик «Рубина»

Российский нападающий «Спартака» Александр Соболев отреагировал на скандальный ролик от пресс-службы «Рубина».

Соболев сказал «Спорт-Экспрессу», что он видел ролик от пресс-службы казанской команды, но реагировать не будет, ведь ему это не очень интересно. Напомним, что пресс-служба «Рубина» после матча со «Спартаком» опубликовала интревью Соболева, на котором слова игрока были заменены криками дельфинов.

В этом сезоне Александр Соболев провёл в РПЛ 22 поединка, в которых забил пять голов и сделал три результативные передачи.