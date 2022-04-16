Кучаев не сыграет со «Спартаком»

Полузащитник казанского «Рубина» Константин Кучаев не сыграет в сегодняшнем матче чемпионата России против московского «Спартака». Эту новость в эфире телеканала «Матч ТВ» подтвердил главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. При этом сам футболист попал в итоговую заявку на матч против «красно-белых».

«Рубин» на данный момент оторвался от зоны вылета всего на одно очко. Победа в матче над «Спартаком» может позволить казанскому клубу увеличить отрыв до четырёх пунктов.

В этом сезоне Контсантин Кучаев забил один гол и отдал одну результативную передачу в 18 поединках чемпионата России.