Слуцкий: Бывали в карьере времена посложнее

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий после матча со «Спартаком» высказался по поводу 12-го места казанской команды в турнирной таблице.

Слуцкий сказал «Чемпионату», что часто вспоминает сезон 2004 года, когда он вместе с «Ураланом» был в более сложной ситуации, когда команда даже не могла набрать 11 полевых игроков для матча. Тренер отметил, что бывали в его карьере времена посложнее, так что нужно продолжать работать.

Напомним, что «Рубин» сыграл вничью со «Спартаком» со счётом 1:1. Команда Слуцкого идёт в пяти очках от зоны вылета.