Парфёнов: Нужно отдать должное «Рубину»

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Парфёнов высказался после матча «красно-белых» с казанским «Рубином».

Парфёнов сказал «РБ-Спорт», что с таким «Рубином» спартаковцы должны были забирать три очка, но стоит отдать должное казанской команде, которая приехала сражаться и сумела завоевать один балл. Дмитрий отметил, что сложно сказать, чего не хватило «красно-белым» для победы, так как не очень понятно, что хотел сделать тренер «Спартака» Паоло Ваноли.

Напомним, что спартаковцы поделили очки с «Рубином». Поединок завершился вничью со счётом 1:1.