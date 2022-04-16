Мозес получил травму и рискует быть заменённым в перерыве матча с «Рубином»

Полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес в первом тайме матча чемпионата России с казанским «Рубином» получил повреждение. Под конец первой половины встречи нигериец после столкновения взялся за голову и попросил у тренерского штаба замену.

Несмотря на дискомфорт, Мозес доиграл тайм, но не исключено, что футболиста заменят в перерыве в качестве меры предосторожности. Под конец первой половины разминаться пошёл Зелимхан Бакаев.

Первый тайм матча чемпионата России между московским «Спартаком» и казанским «Рубином» завершился победой команды Леонида Слуцкого. Единственный гол в поединке на свой счёт записал полузащитник Владислав Игнатьев.