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Губерниев о «Спартаке»: Пациент скорее жив, чем мёртв

17 Апреля 2022 • 08:42 Комментировать
Спартак Москва
1:1
Рубин
окончен

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился с журналистами своим мнением по поводу игры московского «Спартака».

Губерниев сказал Metaraitings.ru, что сейчас пациент скорее жив, чем мёртв. Комментатор отметил, что можно по-разному относиться к «красно-белым», но сейчас в игре московской команды видна какая-то мысль. Дмитрий добавил, что такие команды, как «Спартак», должны всегда играть хорошо.

Напомним, что спартаковцы сыграли вничью с «Рубином» со счётом 1:1. На данный момент подопечные Паоло Ваноли занимают девятую строчку в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Губерниев
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