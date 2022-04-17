Губерниев о «Спартаке»: Пациент скорее жив, чем мёртв

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился с журналистами своим мнением по поводу игры московского «Спартака».

Губерниев сказал Metaraitings.ru, что сейчас пациент скорее жив, чем мёртв. Комментатор отметил, что можно по-разному относиться к «красно-белым», но сейчас в игре московской команды видна какая-то мысль. Дмитрий добавил, что такие команды, как «Спартак», должны всегда играть хорошо.

Напомним, что спартаковцы сыграли вничью с «Рубином» со счётом 1:1. На данный момент подопечные Паоло Ваноли занимают девятую строчку в таблице.