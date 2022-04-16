Самошников – о жесте фанатам «Спартака»: «Я никого не провоцировал, меня оскорбили»

Защитник «Рубина» Илья Самошников рассказал, чему посвящен жест во время матча 25-го тура против «Спартака» (1:1).

В интервью «Спорт-Экспрессу» Самошников признался, что не провоцировал болельщиков «Спартака». Он заявил, что фанаты «красно-белых» его оскорбляли.

Напомним, в концовке матча Самошников получил травму и сел на газон. Главный арбитр Павел Кукуян около двух минут пытался выпроводить защитника за боковую для получения медпомощи. В это время фанаты «Спартака» освистывали игрока.

После матча 25-го тура «красно-белые» набрали 31 очко и остались на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» набрал 26 очков и остался на 12-й строчке.