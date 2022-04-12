Футболисты, сделавшие «Спартак» великим: Фёдор Черенков

Когда задают вопрос о лучшем игроке в истории «Спартака», многие говорят: «Фёдор Черенков». Его игра была чистым искусством. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает легендарного спартаковца.

Карьера Фёдора Черенкова началась с турнира «Кожаный мяч», где его заменили тренеры футбольной школы «Кунцево». Тренер Михаил Мухортов приложил усилия для развития талантливого мальчишки, а потом привёл его в СДЮШОР «Спартака». На выпускные игры его возраста приезжал Николай Петрович Старостин, который и позвал Черенкова в дублирующий состав «красно-белых».

В основной состав талантливого плеймейкера пригласил Константин Бесков в конце 70-х. Довольно быстро Черенков влюбил в себя болельщиков команды за страсть к комбинационному футболу, за умение сделать своевременный и тонкий пас. Его игра была искусством, что признавали даже болельщики других клубов. Ему аплодировали на иностранных стадионах и уважали болельщики киевского «Динамо» – главного антагониста «Спартака».

Многое для карьеры Черенкова сделал великий Константин Бесков. Известна его жёсткость и требовательность к игрокам. Однако в то же время именно с Черенковым он себя вёл иначе. Полузащитника называли любимцем тренера, наверное, так и было. Однако именно такой подход позволил Бескову добиться того, что Черенков, несмотря на все внутренние проблемы, смог реализовать свой талант.

Черенков признавался, что с детства болел за «красно-белых»: «Впервые он сводил меня в «Лужники» на матч «Спартак» — «Динамо» (Киев), и с тех пор я стал спартаковцем». В 1983 году Черенкова приглашала к себе «Астон Вилла», но получила отказ. «Я немножко понимаю по-английски, и, когда их агент начал со мной разговаривать, я и не задумывался даже ни на миг, что могу играть где-нибудь в другой команде. «Спартак» для меня — это было ВСЕ!» - отмечал полузащитник. А уже после завершения карьеры Черенков на вопрос о том, с какими чувствами смотрит игры клуба, говорил: «Я ничего не анализирую, я просто хочу, чтобы «Спартак» наконец выиграл Лигу чемпионов».

К сожалению, в сборной СССР карьера Черенкова не сложилась. В 1980-м он был в составе олимпийской команды, которая в Москве завоевала бронзу. С главной командой у Черенкова не сложилось. Он не попал ни на один крупный турнир. Какие-то крупные форумы сборная СССР пропустила сама по себе, в 1982-м тренерский триумвират Черенкова не взял, а под концепцию Валерия Лобановского креативный спартаковец не подходил.

В 1990-м Черенков вместе с Сергеем Родионовым уехал во второй французский дивизион в парижский «Ред Стар». Однако там освоиться было сложно. Черенков уже через полгода вернулся в Москву, немного поиграл за «Спартак» и вскоре завершил карьеру, хотя успел к трём выигранным чемпионатам СССР добавить победу уже на уровне России. Кроме того, он взял кубок страны, которого в его коллекции не было.

23 августа 1994-го был организован прощальный матч Фёдора Черенкова, в котором приняла участие «Парма», бывшая в ту пору была сильной командой европейского уровня. На трибуны стадиона «Динамо» пришли 35 тысяч болельщиков, чтобы в последний раз посмотреть на игру кумира. В составе «Спартака» в общей сложности Черенков провёл 514 матчей, что является рекордом клуба. За это время он забил 129 голов и делит третье место с Галимзяном Хусаиновым в списке лучших бомбардиров «красно-белых».

Жизнь после футбола у Черенкова получилась сложной. Ещё в бытность его игроком, у спортсмена было диагностировано психическое расстройство. «Спартак» пытался поддерживать своего легендарного футболиста. Он работал тренером в молодёжных командах, приглашали его в академию, которую назвали в честь Черенкова. К сожалению, в 2014 году в возрасте всего 55 лет его не стало. Через год Черенкову был установлен памятник около южной трибуны «Открытие Банк Арена», которая также носит имя прославленного спартаковца.

Роман Андреев