Долгожданный гол Соболева, травмы Умярова и Мозеса, новая схема: Каким был «Спартак» в матче против «Рубина»

В матче 25-го тура чемпионата России сошлись московский «Спартак» и казанский «Рубин».

В этом году «Спартак» при Ваноли очень нестабилен. Потеряно много очков в тех матчах, где должны были их набирать. Такая же проблема была при Витории. Вроде играют, создают достаточно голевых моментов, но с реализацией большая беда. «Спартак» Ваноли в РПЛ до матча с «Рубином»: поражения от ЦСКА (0:2), «Краснодара» (1:2), «Локомотива» (0:1); победы над «Динамо» (2:0) и «Арсеналом» (3:0); ничья с «Нижним Новгородом» (1:1). И во всех играх москвичи как минимум были не хуже соперника, но, как говорилось ранее, огромная беда с реализацией. Даже в последнем матче с разгромной победой над Тулой «красно-белые», по данным Instat, создали 14 голевых моментов, а забили лишь трижды. У «Рубина» до матча было 8 поражений в последних 9 матчах в РПЛ.

У «Спартака» по сравнению с матчем с Тулой было одно изменение в стартовом составе. Вместо Мартинса в основе вышел Умяров. Всё так же не было Селихова и Промеса, вернулся в заявку Бакаев. Но, как оказалось позже, Ваноли ошибся. Нельзя было ставить в старт Умярова, который только недавно восстановился после травмы. Теперь участие Наиля в кубковом дерби с ЦСКА под большим вопросом.

«Спартак» начал бодро, и уже на первой минуте у ворот казанцев возник опасный момент. Александр Соболев выводил Николсона на ударную позицию, но тот пробил мимо Дюпина и мимо створа ворот.

«Красно-белые» играли по большей части диагоналями на латералей и забросами на двух форвардов. Преимущественно атаки «Спартака» выглядели так: Джикия и Умяров делали классные диагонали на Хлусевича, тот взрывался и проходил по флангу, затем простреливал и навешивал.

На 6-й минуте Николсон выполнил пас направо на забегающего Хлусевича, но тот из хорошей позиции ударил выше. У Даниила заметны проблемы с завершением.

После стартового натиска «красно-белых» своими атаками ответил «Рубин». На 13-й минуте казанцы выбежали в контратаку, Лисакович получил мяч около штрафной площади и обводящим ударом бил в дальний угол, но мяч стукнулся об обе штанги и отскочил в руки Максименко. Суперголевой момент – и тут уже повезло хозяевам.

Через несколько минут казанцы вновь создали неплохой момент. Команда Слуцкого разыгрывала угловой, после которого Тальби примерно из зоны одиннадцатиметровой отметки бил под перекладину, но Максименко перевёл мяч на угловой.

На 22-й минуте отличный шанс теперь создают «красно-белые»: Мозес с левого фланга подавал в штрафную на Николсона, тот скинул дальше правее на открытого Хлусевича, но Даня снова не смог завершить момент хотя бы попаданием в створ.

На 28-й минуте травму получает один из ведущих игроков в этом матче Наиль Умяров, который только-только оправился от травмы. «Спартак» несколько минут играл в меньшинстве, и «Рубин» этим успешно воспользовался. Зуев бил из-за штрафной площади как раз из зоны Умярова, Игнатьев подправил мяч головой, и тот залетел в ворота после отскока от перекладины – 0:1.Умярова заменил другой воспитанник «Чертаново» – Даниил Пруцев. Однако с уходом Наиля сразу пропали опасные атаки «Спартака», Пруцев не мог делать такие же обостряющие передачи на фланги и развивать тем самым опасные моменты. У «Спартака» чувствовалось отсутствие Мартинса. В центре поля был проходной двор: Пруцев и Зобнин совсем не опорники и они не успевали за быстроногими казанцами. «Рубин» после ухода Умярова заметно переигрывал москвичей в центре поля, притом что там играли профильные вингер Зуев и крайний защитник Игнатьев.

До конца тайма особо опасных моментов больше не было, но травму получил ещё один спартаковец – Виктор Мозес. В одном из рывков он, видимо, попросил замену и на второй тайм не вышел. Игра проходила с небольшим преимуществом казанского клуба, который уходил на перерыв ведя в счёте.

Вместо Мозеса вышел Зелимхан Бакаев. И тут Ваноли впервые перешёл на схему с четырьмя защитниками. Команда вышла со схемой 4-4-2. Жиго и Чернов играли центрдефов, Джикия и Хлусевич было крайними защитниками, центр поля занимали Пруцев и Зобнин, по флангам атаки располагались Игнатов и Бакаев, ну и пару форвардов составили Николсон и Соболев. И здесь напрашивается вопрос: неужели настолько плох Леон Классен, что даже после ухода Айртона и травмы Мозеса слева играет центральный защитник?

Хозяева сразу после перерыва показали стремление отыграться и устроили жёсткий навал на штрафную казанцев. Было очень много угловых, передач и навесов в штрафную, но до реально голевых моментов редко доходило. «Рубин» слишком прижался к воротам, и уже зрел гол команды Ваноли. Сильно оживил игру выход Бакаева.

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На 65-й минуте наконец возник голевой момент у ворот «Рубина». После очередного углового Соболев бил с острого угла вратарской, но Дюпин спас свою команду.

И вот через несколько минут случилось то, к чему всё шло. Бакаев подавал очередной угловой, Чернов выпрыгнул выше всех и пробил по воротам, Дюпин выручил, но на добивании Соболев вколотил мяч в сетку – 1:1. Это, кстати, первый гол Саши с конца ноября. Тогда он забил в Уфе.

После гола «Рубин» немного отодвинул игру от своих ворот, и через несколько минут возник голевой момент у ворот Максименко. Тальби бил головой после навеса с отскоком от газона, но Саша отстоял команду.

До конца встречи особо опасных моментов не возникало, хоть хозяева и старались забить ещё один гол, но все удары летели мимо. Матч так и закончился со счётом 1:1.Команды выдали довольно яркий матч с неплохим количеством голевых моментов. У «Спартака» после поражения «Ахмата» от «Динамо» был шанс обойти грозненцев в таблице и подняться на восьмую строчку в таблице, но не удалось. Впереди у «красно-белых» важнейшее дерби в Кубке России против ЦСКА в гостях. С большой долей вероятности «красно-белым» не смогут помочь Селихов, Умяров, Мозес, Промес. Интересно, что придумает Ваноли. У ЦСКА сейчас спад, команда набрала лишь два очка в играх с «Уралом», «Химками» и «Уфой».

По персоналиям

Николсон выдал свой не лучший матч. Очень много потерь и проигранных единоборств. Соболев же сыграл неплохо, был хорош в подыгрышах, забил гол, шёл до конца в каждом эпизоде.

Игнатов после яркой игры с Тулой выдал посредственный матч. Много потерь, брака, неуклюжего дриблинга, не обострял игру. А вот с выходом Бакаева игра преобразилась, Зелимхан обострял, нагнетал, постоянно держал в напряжении обороны гостей.

Умяров до травмы вёл игру, разгонял атаки, создавал остроту. Зобнин вновь выдал неплохой матч, хорошо двигал мяч вперёд, выполнил большой объём работы. Пруцев провёл больше часа на поле, но кроме беготни почти ничем не запомнился. Бегает Данил много, но пользы от этого пока мало.

Мозес был малозаметен, а вот Хлусевич, наоборот, был по-прежнему активен, мобилен, выполнял огромный объём работы, но беда с завершением. Дане надо больше тренировать удары по воротам.

Джикия, Жиго и Чернов в целом сыграли неплохо. Никита даже принял участие в забитом голе. Джикия отпахал и в центре обороны, и на фланге.

Максименко пару раз выручил команду, неплохо играл на выходах и вводил мяч в игру. В целом, хороший матч.

Мартинса оставлю без оценки, маловато сыграл.

Данил ТУТОВ