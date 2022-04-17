«Рубин» уже установил свой антирекорд по пропущенным мячам в РПЛ

До конца сезона еще шесть туров, а казанский «Рубин», всегда славившийся своей обороной, уже пропустил целых сорок четыре гола в текущем сезоне. Это - худший показатель клуба, который дважды выигрывал чемпионат России, за все время выступлений в высшей лиге российского футбола.

Кроме того, «Рубин» пропускает уже в двенадцати матчах кряду, и это также худшая серия в истории выступлений клуба в российской Премьер-Лиге. В последний раз «Рубин» не пропускал 30-го октября прошлого года в матче с ЦСКА, который был выигран с минимальным счетом.