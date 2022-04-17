Солтмурад Бакаев: Уверен, что «Рубин» не вылетит из РПЛ

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев выразил уверенность в том, что казанская команда в этом сезоне не вылетит из элитного дивизиона.

Солтмурад сказал «РБ-Спорт», что игроки «Рубина» уверены в своих силах, так что казанская команда точно не вылетит из РПЛ. Бакаев отметил, что футболисты уже адаптировались к игре без легионеров, так что нужно включать лидерские качества и набирать очки.

Напомним, что «Рубин» сыграл вничью со «Спартаком» со счётом 1:1. На данный момент казанский клуб занимает 12-ю строчку в таблице.