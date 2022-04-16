Ловчев: «Спартак» должен был выигрывать»

В матче двадцать пятого тура чемпионата России московский «Спартак» принимал на своем поле казанский «Рубин», но не смог победить. Команды забили друг другу по голу, и известный футбольный специалист Евгений Ловчев считает, что эту игру следует записать «Спартаку» в пассив.

Особенно его удивило то, что за весь первый тайм москвичи не смогли создать голевого момента, при этом до матча он считал «Спартак» фаворитом.

- За первый тайм «Спартак» не создал ни одного момента. «Спартак» должен был обыгрывать сегодняшний «Рубин», - заявил Ловчев, слова которого прозвучали в эфире телеканала «Матч ТВ».