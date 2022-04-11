Генич не будет комментировать матчи «Спартака» до конца сезона

Футбольный комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич объявил о том, что не будет работать на матчах московского «Спартака» как минимум до конца нынешнего сезона.

«Я не буду комментировать «Спартак» до конца сезона. Кто знает, может быть, и дольше. Во-первых, сам не хочу. Во-вторых, «Спартак» высказал такое пожелание, – заявил Генич в интервью «РБ Спорт»

Комментатор также отметил, что решение связано со словами, которые он произнёс 13 марта в игре между «Спартаком» и «Краснодаром», которую «красно-белые» проиграли со счётом 1:2.. Содержание слов выглядит следующим образом: «Никто не ожидал, что этот молодой «Краснодар» приедет и дернет «Спартак» в Москве».