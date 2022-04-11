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Генич не будет комментировать матчи «Спартака» до конца сезона

11 Апреля 2022 • 19:48 Комментировать (3)
Спартак Москва
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Рубин
1.35 5.00 9.00
16.04 19:00
Футбольный комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич объявил о том, что не будет работать на матчах московского «Спартака» как минимум до конца нынешнего сезона.
 
«Я не буду комментировать «Спартак» до конца сезона. Кто знает, может быть, и дольше. Во-первых, сам не хочу. Во-вторых, «Спартак» высказал такое пожелание, – заявил Генич в интервью «РБ Спорт».
 
Комментатор также отметил, что решение связано со словами, которые он произнёс 13 марта в игре между «Спартаком» и «Краснодаром», которую «красно-белые» проиграли со счётом 1:2.. Содержание слов выглядит следующим образом: «Никто не ожидал, что этот молодой «Краснодар» приедет и дернет «Спартак» в Москве».
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Константин Генич
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СПАРТАК МОСКВА РУБИН
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