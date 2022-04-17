Уткин про нашумевший пост «Спартака»: Назвал бы всё это «испражнениями в остроумии»

Известный комментатор Василий Уткин в своём телеграм-канале высказался по поводу нашумевшего поста пресс-службы «Спартака» после матча с «Рубином».

Уткин написал, что слово «говно» и его разнообразные синонимы в последнее время стало чуть ли не главным словом в российском футболе. Комментатор отметил, что это слово помогает осмыслить важнейшие события в нашем футболе. Василий добавил, что считает пост «Спартака» в социальных сетях «испражнениями в остроумии».

Напомним, что казанский клуб после матча со «Спартаком» выложил интервью Александра Соболева, но заменил его слова на крики дельфинов. После этого «красно-белые» выложили ответ с отсылкой к известной фразе Слуцкого после Евро-2016.