Казавашвили не сомневается, что «Рубин» даст бой «Спартаку»

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего матча между «Спартаком» и «Рубином».

Кавазашвили сказал «Спорт-Экспрессу», что спартаковцы должны взять игру в свои руки и добиться победы. Экс-голкипер не сомневается, что «Рубин» даст бой «Спартаку» и матч для московской команды будет очень сложным, но «красно-белые» обязаны набирать три очка.

Напомним, что поединок между «Спартаком» и казанским «Рубином» состоится сегодня в 19.00 по московскому времени.