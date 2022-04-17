Слуцкий: У «Спартака» один из сильнейших составов в РПЛ

Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий очень лестно отозвался о московском «Спартаке».

Слуцкий сказал журналистам, что считает «Спартак» очень сильной командой. Тренер казанского клуба отметил, что у «красно-белых» один из сильнейших составов в Российской Премьер-лиге.

Напомним, что «Рубин» в итоге сыграл вничью со спартаковцами. Поединок завершился вничью со счётом 1:1. «Спартак» на данный момент занимают девятую позицию в турнирной таблице. Казанский клуб же расположился лишь на 12-й строчке.