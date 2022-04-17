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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Слуцкий: У «Спартака» один из сильнейших составов в РПЛ

17 Апреля 2022 • 11:17 Комментировать
Спартак Москва
1:1
Рубин
окончен

Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий очень лестно отозвался о московском «Спартаке».

Слуцкий сказал журналистам, что считает «Спартак» очень сильной командой. Тренер казанского клуба отметил, что у «красно-белых» один из сильнейших составов в Российской Премьер-лиге.

Напомним, что «Рубин» в итоге сыграл вничью со спартаковцами. Поединок завершился вничью со счётом 1:1. «Спартак» на данный момент занимают девятую позицию в турнирной таблице. Казанский клуб же расположился лишь на 12-й строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Рубин Леонид Слуцкий
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