Мостовой – о матче «Спартак» - «Рубин»: «Это потеря двух очков для «красно-белых»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что московская команда потеряла два очка в матче 25-го тура против «Рубина» (1:1).

«Спартак» неожиданно потерял два очка. Мы все понимали, что «Рубин» сейчас в таком состоянии, когда его можно легко обыгрывать. Другое дело, что команда вечно не может проигрывать», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Эксперт считает, что «Спартак» потерял два очка в этом матче. Он считает, что в случае победы «красно-белых» над «Рубином», казанский клуб мог оказаться в зоне вылета. Мостовой отмечает, что команда Леонида Слуцкого еле дышит.

«Спартак» после 25 туров набрал 31 очко и остался на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем ближайшем матче «Спартак» сыграет на выезде против ЦСКА в рамках четвертьфинала Кубка России. Матч против армейцев пройдет на «ВЭБ Арене» 20 апреля.

«Рубину» предстоит сыграть на той же стадии в Кубке России против красноярского «Енисея». Встреча начнется в 14:30 мск. Казанский клуб на данный момент занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков.