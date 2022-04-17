Губерниев: «Горжусь тем, что я единственный футбольный обозреватель»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о Константине Гениче, который был отстранён от работы на матчах «Спартака».

Губерниев считает, что если «Спартак» будет комментировать Генич, то удача к красно-белым обязательно вернётся через скрежет зубов тех, кому это не нравится.

«Я, конечно, готов прокомментировать всё, что угодно и «Спартак» тоже, но горжусь тем, что футбольных комментаторов много, а футбольный обозреватель только один — это я», — приводит слова Губерниева Metaratings.

Напомним, вчера, 16 апреля, в матче 25-го тура РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Рубином» (1:1). Этот результат не позволил команде Паоло Ваноли подняться выше девятой строчки турнирной таблицы. Следующий матч красно-белые проведут в среду, 20 апреля, в четвертьфинале Кубка России против ЦСКА.