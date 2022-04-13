Мацуев поделился мнением о том, кто должен защищать ворота «Спартака» в матче с «Рубином»

Заслуженный артист России Денис Мацуев прокомментировал возвращение голкипера «Спартака» Александра Селикова в общую тренировочную группу, похвалив также и второго вратаря команды Александра Максименко.

«Неважно, кто из них будет играть с «Рубином», главное — чтобы отражали мячи, летящие в створ. Оба вратаря очень достойные. я рад, что они есть у «Спартака», — приводит слова Мацуева «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Рубин» состоится в субботу, 16 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 19:00 по московскому времени.

В текущем сезоне РПЛ 28-летний Селихов провёл 10 матчей, в которых пропустил 14 мячей и один раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. 24-летний Максименко пропустил 18 мячей и пять раз не позволил сопернику отличиться в 14 встречах.