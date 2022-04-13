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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мацуев поделился мнением о том, кто должен защищать ворота «Спартака» в матче с «Рубином»

13 Апреля 2022 • 17:28 Комментировать
Спартак Москва
...
Рубин
1.37 4.90 8.50
16.04 19:00

Заслуженный артист России Денис Мацуев прокомментировал возвращение голкипера «Спартака» Александра Селикова в общую тренировочную группу, похвалив также и второго вратаря команды Александра Максименко.

«Неважно, кто из них будет играть с «Рубином», главное — чтобы отражали мячи, летящие в створ. Оба вратаря очень достойные. я рад, что они есть у «Спартака», — приводит слова Мацуева «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Рубин» состоится в субботу, 16 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 19:00 по московскому времени.

В текущем сезоне РПЛ 28-летний Селихов провёл 10 матчей, в которых пропустил 14 мячей и один раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. 24-летний Максименко пропустил 18 мячей и пять раз не позволил сопернику отличиться в 14 встречах.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Денис Мацуев Александр Селихов Александр Максименко
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СПАРТАК МОСКВА РУБИН
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