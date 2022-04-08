Вьери: «Бензема придумал голы на ровном месте»

Знаменитый экс-нападающий сборной Италии и множества топ-клубов Кристиан Вьери прокомментировал недавние бомбардирские успехи Карима Бензема.

Форвард мадридского «Реала» оформил по хет-трику в матчах против «ПСЖ» и «Челси», прошедших в рамках 1/8 и 1/4 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов соответственно.

По словам Вьери, именно действия Бензема спровоцировали голкиперов соперников – Доннарумму и Менди – допустить грубые результативные ошибки: «Бензема на ровном месте изобрёл два гола, которые решили исход европейских матчей против «ПСЖ» и «Челси». Он намеренно заставил вратарей ошибиться, и это его заслуга», – цитирует Вьери TMW.

Антонио Кассано, впрочем, не согласился с бывшим товарищем по сборной Италии: «Бобо, ему просто повезло. Сколько нападающих не добиваются ничего, прессингуя вратаря?» – возразил экс-игрок «Реала» и «Ромы».