Тухель не скрывает - поражение от «Реала» было тяжёлым

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель озабочен поражением от «Реала» - он опасается, что его команде будет трудно отыграться в ответной игре. Тухель особенно расстроен первым таймом, в котором «Челси» пропустил дважды.

- Это тяжелое поражение. Один из худших первых таймов, которые мы проводили на «Стэмфорд Бридж». Как индивидуально, так и командно, мы не были достаточно хороши. Так и проигрываются важные матчи. Можно надеяться на то, что отыграемся в ответном матче, но когда вы сами убиваете все в сорок пять минут, то задача становится намного сложнее, - заявил Тухель, слова которого цитирует BBC Sport.